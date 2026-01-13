Pellegatti sicuro: “Preso l’erede di Vlahovic. Andrej Kostic nei prossimi giorni a Milano”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un possibile nuovo acquisto dei rossoneri chiuso ovvero Andrej Kostic, attaccante serbo classe 2007 che, secondo il giornalista, nei prossimi giorni sarà a Milano. Queste le sue parole:

"Qualche settimana fa ho parlato di un giocatore che si era vociferato vicino al Milan. Ecco ci sono delle belle novità. Parliamo di Andrej Kostic, titolare nel Partizan Belgrado. Mi hanno detto che il giocatore arriverà nei prossimi giorni. È stato preso per adesso per Milan Futuro ma secondo me brucerà le tappe. Il costo è di 4,5 mln circa e quindi il Milan prende l'erede di Vlahovic. Come Vlahovic che viene dal Partizan, è alto 2 centimetri in meno, è 1,88 m, già nazionale montenegrina. Arriverà nei prossimi giorni, colpo di Igli Tare. Lo volevano in Germania, lo volevano grandi squadre, ma alla fine viene al Milan"