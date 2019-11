Pellegatti: “Sono sei mesi che Piatek mi preoccupa”

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” su Radio24, ha parlato della situazione del Milan: “Sono sei mesi che Piatek mi preoccupa. E' da maggio che non progredisce. Ibrahimovic lo soffoca? Al limite lo esalterebbe, ma ricordiamoci che al momento il polacco si sta soffocando da solo. Rispetto alle partite precedenti il Milan non è cresciuto, ieri ha giocato una partita troppo deludente. Certo la squadra è più organizzata e determinata, ma non basta. Certo che questa classifica per me è insopportabile da guardare. I palloni banali che il Milan ha perso in queste settimane e che hanno permesso agli avversari di trovarsi davanti a Donnarumma non li avevo mai visti in 50 anni di Milan. E' proprio una questione di concentrazione"