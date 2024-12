Pellegatti su Bennacer: "Sta sorprendendo tutti in allenamento, è tirato a lucido più magro e voglioso.."

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, a parlare è stato il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Questo il suo pensiero sul centrocampista algerino Ismael Bennacer, da pochi giorni tornato in gruppo con il resto dei compagni:

"Il giocatore che ha già sorpreso in allenamento è Bennacer. Un Bennacer, avrei detto in telecronaca, con il pelo lucido come un cavallo dello sceicco al Meydan. Avrà, mi dicono, perso 10 kg, tirato a lucido, magro, voglioso".

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO