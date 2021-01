Pellegatti su Mandzukic: "Il Milan sta valuando la situazione"

Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero, ha parlato del possibile arrivo di Mario Mandzukic al Milan. Pellegatti ha detto: “Ci vuole calma con Mandzukic perché la questione non è semplice sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle opportunità. L’idea esiste, ma non siamo vicini all’accordo. La dirigenza sta ancora valutando la situazione, anche quella ambientale all’interno dello spogliatoio. Il Milan non vuole sbagliare nulla e non vuole fare le cose di fretta”.