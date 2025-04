Pellegatti: "Tare candidato autorevole? Sì, ma anche candidato sicuro? Questo no"

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero è intervenuto così ai microfoni di Tutti Convocati. Le sue considerazioni sull'eventuale nuovo direttore sportivo del Milan, che vede il maggior indiziato nella figura di Igli Tare. Queste le parole di Pellegatti:

"Tare è un candidato autorevole? Sì. E' un candidato sicuro? No. Dopo l'incontro con Furlani si sono salutati con 'Ti faccio sapere'. Tare sa benissimo la situazione del Milan, e di come sia andato il colloquio, che non è stato negativo eh, ma non c'è una svolta ad oggi. Sapete cosa c'è? Questa è la prima decisione forte di Furlani, non vuole sbagliare. Nella vita però bisogna rischiare, a un certo punto sei lì e devi decidere".