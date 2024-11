Per Balzaretti è del Milan uno dei migliori giocatori del campionato fin qui

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex dirigente e calciatore Federico Balzaretti ha inserito un giocatore del Milan nella lista di quelli che secondo lui sono stati fino a questo momento i migliori in Serie A.

Alla domanda "Qual è stato fino qui il miglior giocatore del campionato?" Balzaretti ha infatti risposto "Cambiaso, Buongiorno, Nuno Tavares e Reijnders". Curioso come in questa, così come in quelle di Giuseppe Pastore ed il match analyst Stefano Ferrè, non sia rientrato Christian Pulisic, che fino a questo momento in campionato ha collezionato 11 presenze, 5 gol e 4 assist.