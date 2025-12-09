Per Baroni, il Torino è crollato quando è mancato nella pressione lasciando il possesso al Milan
(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "E' mancata pressione sulla palla, il Milan ha preso il palleggio. Nel primo tempo l'avevamo fatto molto bene, nel secondo ci siamo abbassati troppo. Ma io vedo lavorare la squadra con grande partecipazione, c'e' solo da rimboccarsi le maniche. La prestazione e' stata molto buona". E' l'analisi di Marco Baroni, tecnico del Torino, dopo la sconfitta in casa col Milan. "La squadra mi è piaciuta - ha aggiunto il tecnico - ora rientreranno Simeone, per noi fondamentale, e Ismail: ci sono cose positive, sono abituato a guardare quelle. Guardo anche, con grande severita', a quel che non va: ci lavoriamo". (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
