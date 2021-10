Per DAZN arriva l'ultimatum di Agcom: "Tutelare i diritti degli utenti del calcio"

Agcom ha deciso di usare le maniere forti nei confronti di DAZN e per la piattaforma che si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il 2021-2024, arriva l'ultimatum che prende la forma di una procedura d'urgenza con tanto di "ordine" impartito dall'Autorità. A DAZN viene prescritto di "adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire malfunzionamenti". A tutto questo si aggiunge anche l'ordine di migliorare un "servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente". L'Agcom si aspetta una relazione dettagliata entro 30 giorni. In risposta a queste richieste, la stessa emittente ieri ha pubblicato una nota: "Abbiamo avviato un confronto con le istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio. Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell'Autorità per sederci a un tavolo e trovare soluzioni ancora più efficaci". Se poi DAZN dovesse fare orecchi da mercante, si aprirebbe un procedimento che potrebbe prevedere sanzioni da 250mila euro per ogni provvedimento. A riportarlo è il Sole 24 Ore.