Per il CorSera il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri: pochi fronzoli e molta sostanza

"Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri: pochi fronzoli e molta sostanza": lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che esalta la vittoria di ieri del Diavolo contro il Napoli, arrivata dopo "un primo tempo da stropicciarsi gli occhi e una ripresa di resistenza e sofferenza con un uomo in meno". La squadra di Allegri è saltata addosso alla partita con coraggio, ritmo e voglia ed andata in gol prima con Saelemaekers e poi con Pulisic.

Ad inizio ripresa c'è stato però un doppio episodio che ha fatto iniziare una nuova partita: fallo da rigore di Estupinan che è stato anche espulso e rete del 2-1 dal dischetto di De Bruyne. A quel punto, il Napoli ha iniziato ad attaccare alla ricerca del pareggio, il Milan si è invece compattato e ha difeso tutti insieme, respingendo tutti gli attacchi avversari. Grazie a questo successo, i rossoneri salgono in vetta alla classifica con 12 punti insieme agli azzurri di Conte e alla Roma di Gasperini.

