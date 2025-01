Per inserire Walker nella lista di Serie A ci sarà bisogno di fare spazio: gli indiziati

Il Milan è oramai prossimo ad accogliere Kyle Walker, il cui arrivo in Italia per firme e visite mediche è previsto addirittura per la giornata di oggi. Considerando il fatto che l'inglese è uno straniero, sorge un problema: per essere inserito all'interno della lista dei 17 stranieri in Serie A, il Diavolo gli dovrà fare spazio escludendone almeno due.

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, i principali indiziati a fare spazio a Kyle Walker nella lista di Serie A sono Luka Jovic ed Emerson Royal. Il primo è in orbita Monza, mentre sul secondo ci sarebbe il forte pressing di Galatasaray e Fulham, anche se l'infortunio di ieri potrebbe però cambiare un po' le carte in tavola.