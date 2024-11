“Per me Leao è come Musah e Loftus-Cheek”: Fonseca ci va giù deciso in conferenza

In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha parlato in maniera molto chiara della gestione di Leao.



Tre panchine di fila per Leao però sono un caso...

"Non c'è un caso Leao. È una opzione: Musah in panchina, Loftus-Cheek in panchina, Leao uguale. Questo deve essere normale, deve essere normale"

Sì, mister... Però: Leao non è Loftus-Cheek, non è Musah. Per status fa notizia quando va in panchina per tre volte...

"No, per me Leao è come Loftus-Cheek e Musah. Status non va in campo".