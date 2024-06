Per Origi e Ballo non è da escludere la risoluzione del contratto

Al raduno che si terrà a Milanello nei primi giorni di luglio ci saranno anche Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè, a meno che non trovino una sistemazione in precedenza. L'attaccante belga e il terzino senegalese non sono stati riscattati da Nottingham Forest e Fulham dopo una stagione passata prevalentemente in panchina e con pochissime presenze in campo. E così torneranno alla base ma, come sottolinea Tuttosport, i due calciatori non sono destinati a rimanere a lungo alla corte di Paulo Fonseca, nuovo allenatore rossonero.

Secondo quanto viene riportato il Milan avrebbe già informato gli agenti dei calciatori di cercare nuove destinazioni. In attesa di capire quale sarà il destino di Origi e Ballo-Tourè, non si può escludere nessuna ipotesi. Per questa ragione viene riferito che i due potrebbero arrivare anche alla risoluzione consensuale del contratto con il club rossonero. Seguiranno aggiornamenti.