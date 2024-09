Perché Amazon Prime non trasmetterà il Milan in Champions League

Sono state rese note le prime sei partite di Champions League che verranno trasmesse il mercoledì alle 21 in esclusiva su Prime Video. Tra queste non figura il Milan. Il motivo? Amazon Prime trasmette in esclusiva assoluta la migliore partita del mercoledì e i rossoneri affronteranno Liverpool e Real Madrid di martedì; di conseguenza, secondo un'analisi del bacino di utenza delle successive sfide dei rossoneri, Prime ha ritenuto opportuno non trasmettere Leao e compagni.

