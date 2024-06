Perché Fonseca? Arriva Zirkzee? I progetti di RedBird? Di cosa potrebbe parlare Ibra oggi

Questa mattina, attorno alle 11:40, Zlatan Ibrahimovic incontrerà in conferenza stampa i giornalisti nel centro sportivo di Milanello. Un momento molto importante in questa fase storica del Milan, che, dopo la chiusura del ciclo Pioli, darà spazio per la prima volta in assoluto e per la prima volta nella nuova stagione alle parole del dirigente svedese, il quale risponderà alle domande che in tanti si fanno sulla fase programmatica del progetto milanista.

È atteso, innanzitutto, l'annuncio di Paulo Fonseca quale nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato recentemente un contratto biennale con opzione sul terzo anno e percepirà uno stipendio da 2.5 milioni più bonus e sarebbe già in contatto da un po' di tempo con la dirigenza rossonera per condividere idee e opinioni specialmente sul calciomercato e i possibili rinforzi estivi per la squadra rossonera. La sua avventura effettiva in rossonero comincerà i primi giorni di luglio quando ci sarà il raduno di inizio stagione a Milanello.È molto probabile che le prime domande verteranno sul ruolo di Ibrahimovic all'interno della società. E dunque di ciò di cui lo svedese intende occuparsi concretamente in questa nuova veste. L'annuncio di Fonseca, in secondo luogo, darà modo di capire e indagare anche le reali motivazioni che hanno portato alla scelta del tecnico lusitano, ex Roma e Lille. E poi verranno illustrate e chiarite le strategie del club a livello sportivo e non solo per l'anno che verrà. In particolare, visto le tante chiacchiere di questi giorni, si attendono delucidazioni sui movimenti di mercato ed è possibile che scappi qualche nome, su tutti quello di Joshua Zirkzee che i rossoneri hanno intenzione di far diventare il prossimo numero 9 del Diavolo.