Perché non gioca Leao oggi. Difesa Royal-Thiaw-Tomori-Terracciano. In conferenza un Fonseca aggressivo, come nello spogliatoio

Due settimane di critiche dopo la sconfitta contro la Fiorentina con tanto di polemica sui rigori e sui rigoristi, il Milan torna a giocare stasera (ore 18:00) a San Siro contro l'Udinese per la sfida valida per la ottava giornata di Serie A. La pesantezza di questi giorni si è avvertita anche nella conferenza stampa della vigilia, la quale ha visto protagonista un Fonseca - sempre educato - molto aggressivo.

Punizioni? Multe? Scelte tecniche? Fonseca è stato chiarissimo: "La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all'interno dello spogliatoio, faccia a faccia. Se abbiamo un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato". L'altro ieri, nello spogliatoio, c'è stato un confronto fra il tecnico e i calciatori sui problemi di Firenze, in modo da non ripetere più errori e atteggiamenti commessi. Già, ovviamente, a cominciare dall'Udinese.Ciò che ne è derivato è una formazione con un cambio tattico e alcune modifiche negli uomini, una molto grossa: oltre all'assenza di Theo Hernandez per squalifica, non giocherà dal primo minuto neanche Rafael Leao, al quale verrà preferito Okafor per gestione della condizione dopo gli impegni della nazionale. A destra si rivedrà Chukwueze con Pulisic spostato sulla trequarti. Morata torna punta. In difesa ci sarà Terracciano al posto di Theo, con Royal, Thiaw e uno fra Tomori e Pavlovic a completare il reparto. L'ultima presenza di Thiaw è datata 17 agosto alla prima giornata contro il Torino con tanto di autogol, poi due mesi esatti con zero minuti collezionati.