Perché non sono usciti subito Leao, Fofana e Reijnders? Fonseca spiega: "Siamo arrivati in spogliatoio e..."

Così Paulo Fonseca in conferenza stampa sulle sostituzioni contro il Sassuolo:

"Theo ha un piccolo problema e non l'ho fatto giocare, Maignan si è operato e saranno pronti per Bergamo, cominciando ad allenarsi da domani. Io volevo far uscire Leao, Fofana e Reijnders all'intervallo, ma Loftus-Cheek aveva un piccolo problema al polpaccio e non volevamo rischiare; anche Sportiello aveva un fastidio al ginocchio. È stato più difficile gestire gli altri giocatori che erano fuori. Penso che con Loftus non sarà niente di problematico".