Perez: "Se troviamo l'accordo con l’UEFA iniziamo ad agosto"

"Vogliamo fare come nel basket. Se c'è molto denaro vogliamo dividerlo tra tutti, non tra i ricchi. Faremo tutti gli sforzi possibili per trovare un accordo con Uefa e Fifa, vogliamo convincerli. Se troviamo l'accordo con la Uefa partiamo ad agosto. Altrimenti aspetteremo un anno, ma ne andrà il bene del calcio. Non è una guerra o una battaglia". Queste le parole di Florentino Perez sulla data di inizio della Super League.