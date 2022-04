Pezzano: "L'Italia dovrebbe imparare dal management dei nordamericani"

MilanNews.it

Giuseppe Pezzano, imprenditore italo-americano e fondatore dell'OSA Seattle, ha parlato in diretta su TMW Radio durante MLS Breaking News, trasmissione co-condotta con Giulio Dini: "Da italiano è triste sapere che l'Italia salterà il secondo Mondiale di fila, essendo anche americano però mi fa piacere vedere i risultati di una progettazione che parte da lontano. Se per gli USA ci si poteva aspettare, il Canada è più una sorpresa e sempre più elemento aggiuntivo della MLS.Sono gli step del calcio nordamericano, sarà bello vedere anche qualche giovane. Con l'Europa c'è una differenza ancora abissale, ma va accorciandosi. Proprio per questa differenza tanti giocatori americani vanno a giocare in Europa".

In cosa dovrebbe imparare l'Italia?

"A mettere i manager giusti nei posti che servono e poi gli investimenti sulle strutture. Ci sarebbe da imparare il punto di vista manageriale e la programmazione, cose che consentono di raggiungere i risultati. Intanto ho visto che la nuova Champions League europea andrà un po' ad allinearsi al modello della MLS, si può dire che ci si stiano ispirando".