Piatek, i numeri della passata stagione. E quest'anno cerca il bis

Krzysztof Piatek, in rossonero da gennaio, nella sua prima stagione in Italia ha totalizzato 42 presenze, realizzando 30 gol e mettendo a segno 2 assist in 3.410 minuti giocati, contribuendo in maniera attiva ad 1 gol ogni 106 minuti giocati. Con il Diavolo ha realizzato 11 gol e 1 assist in 21 partite e 1.636 minuti giocati, trovando una partecipazione attiva leggermente più bassa, con una media di 1 gol ogni 136 minuti giocati. Media un po' inferiore, ma comunque notevole: sarà il killer instinct del numero 9 polacco l'arma in più che è mancata al Milan nella prima metà della stagione passata.