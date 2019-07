Piatek passa alla 9: la maglia "maledetta" lasciata vacante da Higuain

Krzysztof Piatek ha scelto di prendere la maglia numero 9, mollando la 19 che lo aveva accompagnato nei suoi primi mesi in rossonero. Quando fu acquistato a gennaio, il polacco prese la 19 in quanto, per decisione del club, la più ambita casacca andava meritata sul campo. Ora, dopo gli undici gol realizzati in rossonero, il Pistolero finalmente tornerà ad indossare il 9 che lo aveva accompagnato anche al Genoa. Piatek dovrà cercare di vincere la "maledizione" della numero 9, visti i tanti fallimenti che la hanno accompagnata dal dopo Inzaghi.