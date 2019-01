Piatek, sabato l'esordio contro il Napoli: in autunno gli azzurri erano pronti a sborsare 60 milioni per averlo

Sabato sera, in occasione del match contro il Napoli a San Siro, Krzysztof Piatek farà il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera: come ricorda il Corriere della Sera questa mattina, anche il club partenopeo aveva cercato in passato il bomber polacco, tanto che in autunno era pronto a sborsare 60 milioni di euro per strapparlo al Genoa.