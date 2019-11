Piatek sulla popolarità: "Ora ho un milione e mezzo di followers. ma è il calcio la cosa più importante"

Krzysztof Piatek nella sua intervista a TVP Sport, ha parlato anche della popolarità, cresciuta in questi ultimi mesi al Milan: "Guarda il mio profilo Instagram. Quando lasciai la Polonia, avevo cinquemila followers. Ora ne ho un milione e mezzo. La popolarità è diventata enorme, ma la cosa più importante è il calcio. Rimango con i piedi per terra. Apprezzo ogni tifoso che vuole fare una foto con me. A volte però la gente mi avvicina anche quando sono in giro con mia moglie e voglio stare un po' solo con lei".