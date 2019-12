Piatek, tanta voglia di Milan ma ci sono alcuni pericoli all'orizzonte

Dopo quasi tre mesi di campionato e quindici partite giocate, si è finalmente rivisto il vero Krzystof Piatek. Il polacco, in questo inizio di stagione, è stato il sincero specchio della stagione rossonera: spento, demotivato e fuori forma, l'infallibile pistolero della scorsa stagione sembrava essersi trasformato in uno sfortunato e maldestro cowboy da area di rigore. Le 4 pallottole sparate in 15 apparizioni, in effetti, non lasciano spazio a discussioni ma a Bologna, nonostante qualche errore, si è finalmente rivisto lo spirito battagliero di un cecchino ferito dalle critiche. Le voci di mercato alimentate in questi giorni dipingevano il futuro del polacco lontano da Milano ma ad un passo dalla partenza, Piatek ha voluto rimettere le cose in chiaro: lui al Milan vuole restarci e farà di tutto per dimostrarlo.

Ci sono però due incognite, una strettamente legata all'altra. Il modulo rossonero, il 4-3-3 prevede l'utilizzo di una sola punta e il desiderio rossonero di un nuovo attaccante potrebbe far accomodare il pistolero in panchina. In caso di arrivo di uno tra Ibrahimovic e Mandzukic, due leoni indomabili, sarebbe difficile farli sedere in panchina per il pistolero e quindi, almeno all'inizio, il pistolero potrebbe partire indietro nelle gerarchie. La concorrenza però, si sa, a volte fa bene e quindi Piatek, messo per la prima volta veramente in discussione, potrebbe rinascere spinto dall'orgoglio di dimostrare perchè il Milan ha deciso di farne il suo nuovo numero 9.