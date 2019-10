Piazza: "Il derby emozione grandissima. Stringere la porta? No, sarebbe una discriminazione"

Alessia Piazza, portiere del Milan Femminile, è intervenuto a Sky Sport 24 in vista del derby di domenica: "E' un'emozione grandissima, è il primo derby che gioco, è una nuova sfida e non vedo l'ora di giocarla. Stringere la porta? No, non abbiamo niente di meno degli uomini, la vedo come una discriminazione. Il derby a San Siro? Sarebbe stato un bel sogno, ma anche giocare al Breda ci regalerà belle emozioni. Affronteremo il derby con il sorriso e la voglia di giocarcelo".