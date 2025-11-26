Pietrella: "Allegri ha vinto il derby da Max. Azzannando caviglie, chiudendo le linee, sfruttando le transizioni, concedendo il giusto e ringraziando santi"
Francesco Pietrella, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan nel derby: "Allegri l’ha vinta da Max. Azzannando caviglie, chiudendo le linee, sfruttando le transizioni, concedendo il giusto e ringraziando santi. Uno di questi è nato nella Guyana francese, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, laureandosi in miracoli. Maignan ha salvato il Milan tre volte: prima con una gran parata su Thuram al quarto minuto, poi sul collo esterno di Lautaro un pugno di attimi dopo, deviando la sfera sul palo. Il rigore è la conseguenza di un leader… rumoroso. Uno che richiama, aizza, si fa sentire. Non sta in silenzio.
Curiosità: al 3’ Gabbia è stato a terra alcuni minuti per un colpo al volto. Maignan ha lasciato la porta ed è andato a controllare la situazione, rimanendo lì per tutto il campo. Allegrismo, dicevamo: Bartesaghi ha contenuto, Pavlovic ha marcato a uomo e ha tenuto botta (sul rigore l’unico neo), Modric ha amministrato, togliendosi anche lo sfizio di provare un allungo su Acerbi nella ripresa (bravo l’azzurro a fermarlo). Tra i nerazzurri ok Barella, l'unico a non arrendersi fino alla fine, e anche Diouf, entrato con un piglio differente. La mossa Carlos, schierato a destra al posto dell'infortunato Dumfries, non ha pagato. Ci si aspettava una spinta maggiore. Il Milan ha trionfato con la testa e la strategia. L’Inter può appellarsi alla malasorte - due pali, Maignan… -, ma i risultati dicono che ha vinto un solo big match su 4, contro la Roma. Poi solo ko (Juve, Napoli, Milan). Come l’anno scorso. Senza fine, direbbe la Vanoni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan