Champions League, che partite oggi e dove vederle. Inter in trasferta
Si riporta di seguito il programma di oggi della Champions League, giunta alla quinta giornata:
Copenaghen-Kairat Almaty ore 18.45 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 253.
Pafos-Monaco ore 18.45 Sky Sport 254.
Paris-Tottenham ore 21.00 Sky Sport 254
Liverpool-PSV ore 21.00 Sky Sport 255
Arsenal-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 253 e TV 8
Atletico Madrid-Inter ore 21.00 Amazon Prime Video
Eintracht Francoforte-Atalanta ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252
Sporting Lisbona-Club Bruges ore 21.00 Sky Sport 257.
Olympiacos-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport 256
