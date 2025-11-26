Champions League, che partite oggi e dove vederle. Inter in trasferta

di Antonello Gioia

Si riporta di seguito il programma di oggi della Champions League, giunta alla quinta giornata:

Copenaghen-Kairat Almaty ore 18.45 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 253.

Pafos-Monaco ore 18.45 Sky Sport 254.

Paris-Tottenham ore 21.00 Sky Sport 254

Liverpool-PSV ore 21.00 Sky Sport 255

Arsenal-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 253 e TV 8

Atletico Madrid-Inter ore 21.00 Amazon Prime Video

Eintracht Francoforte-Atalanta ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252

Sporting Lisbona-Club Bruges ore 21.00 Sky Sport 257.

Olympiacos-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport 256