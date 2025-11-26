Gabbia: "Ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per il Milan"

A margine dell'evento organizzato dalla BMW in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra che si è prefissato per questa stagione.

Ti aspetti questa crescita così importante in questi anni da parte tua?

"Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".