Pigozzi: "Pandemia in calo, la Serie A può finire. Tifosi negli stadi? Prematuro"

Fabio Pigozzi, presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha espresso le sue considerazioni in merito alla ripresa del campionato: "La pandemia è in calo, la Serie A può finire. È una questione che riguarda tutti i cittadini, solo il CTS può valutare eventuali modifiche del protocollo. I tifosi negli stadi? Non bisogna far calare la prevenzione, vanno evitate fughe in avanti. Mi sembra prematuro".