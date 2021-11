Pioli, 61% di vittorie in campionato col Milan: solo Czeizler ha fatto meglio

Il rinnovo di Pioli è strameritato. A parlare per il tecnico rossonero sono i numeri: come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli ha allenato il Milan in 106 partite, ottenendo 59 successi. Il mister emiliano ha vinto il 61% delle gare in campionato (50 su 82): solo Lajos Czeizler (64%) ha registrato una percentuale di successi più alta tra gli allenatori del Milan nella Serie A a girone unico.