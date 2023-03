Pioli a DAZN: "Non mi è piaciuto il primo tempo. La Fiorentina ha fatto meglio di noi"

Cosa non le è piaciuto? “Il primo tempo, assolutamente il primo tempo. La Fiorentina è stata più intensa di noi, più qualitativa, arrivava prima sulle seconde palle: è stato un primo tempo difficile. È cominciato male anche il secondo tempo, il rigore ci ha dato la sveglia: peccato per le occasioni non sfruttate con Giroud e Theo. Ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi. Abbiamo corso tanto ma non benissimo, non siamo riusciti ad essere compatti: quando non sei compatto diventa più difficile”.

I giocatori avevano la testa al Tottenham? “No, sono molto onesto. Oggi volevo assolutamente rinsaldare il nostro momento positivo, sappiamo quanto abbiamo faticato per uscire dal momento negativo. Ho fatto i cambi perché Bennacer rientrava dopo un mese, Giroud ha giocato tanto e ha bisogno di rifiatare. Non ho pensato al Tottenham, mercoledì faremo un’altra partita: l’avversario sarà diverso dalla Fiorentina e lo conosciamo bene. Non ho visto atteggiamenti sbagliati, poca attenzione o concentrazione. Non siamo riusciti a mettere in campo la nostra abituale energia, forza e convinzione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma potevamo farlo prima”.

Su De Ketelaere: “Parlare sempre dei singoli in queste partite diventa un po’ complicato. Penso che abbia fatto delle buone cose ma con il fatto che abbiamo giocato pochi palloni nella metà campo avversaria un giocatore offensivo viene penalizzato. Dovevamo far tutti una partita diversa per poi mettere in risalto le caratteristiche dei nostri attaccanti”.

Brahim può recuperare per il Tottenham? “Vediamo. La lieve distorsione c’è stata. Domani e lunedì saranno giorni importanti, vedremo come starà”.

Il ricordo di Astori: “Difficile spiegare queste emozioni. Quando torno a Firenze Davide c’è sempre, stasera ancora di più. A livello personale qua ci sono situazioni sempre molto profonde”.