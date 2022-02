Pioli a Milan TV: "Settimana perfetta. Dobbiamo adeguare il metro arbitrale a quello europeo, gioco troppo spezzettato"

Al termine della partita contro la Sampdoria, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato il match ai microfoni del canale telematico rossonero. Queste le sue parole: "Vogliamo migliorare il punteggio dell’anno scorso. Questo significherebbe avere continuità e concentrazione. È stata una settimana perfetta, ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e rimanere concentrati".

Sull'assist di Maignan: "Abbiamo dei concetti chiari. Era giusto fare quella giocata: Mike è stato perfetto nei tempi e nel modo".

Sul gioco spezzettato: "Venivamo da arbitraggi dove i mezzi falli non si fischiavano. Dobbiamo adeguarci al metro arbitrale europeo, allo spettacolo e alla fluidità. Spezzettare significa far perdere il ritmo ai giocatori. Bisognerebbe giocare di più e fischiare meno: io sono per il tempo effettivo".

Sul risultato dell'Inter: "Ho visto la partita. Ma ci siamo detti che qualsiasi risultato fosse uscito da quella partita non avrebbe cambiato il nostro atteggiamento. Noi dobbiamo correre, correre forte. Siamo stati molto bravi, ma sappiamo che c’è ancora tantissima strada da fare".