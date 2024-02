Pioli a Milan TV: "Siamo sulla strada giusta, forse potevamo fare di più, adesso testa al Rennes"

Un Milan compatto, unito e forte di gran spirito di squadra vince 1-0 contro il Napoli nel posticipo domenicale della 24^esima giornata di Serie A: decide un gol di Theo sull'ennesimo grande assist di Rafa Leao. I rossoneri proseguono così nel proprio percorso, con la testa che adesso andrà, inevitabilmente alla sfida di Europa League contro il Rennes. Della bella vittoria contro gli azzurri ha parlato così Stefano Pioli.

Queste le sue parole a MilanTV:

Fiducia e consapevolezza

"Siamo contenti, abbiamo fatto un bel primo tempo e forse potevamo fare di più anche dopo, ma va bene così, dobbiamo rimanere concentrati e compatti come lo siamo stati oggi, siamo sulla strada giusta".

Sul gol di Theo e la prestazione di Gabbia

"E' forte e lui lo sa, glielo dico sempre, ha grande fisicità e tecnica e il fatto che faccia gol così ci aiuta moltissimo, deve continuare così. Anche Matteo è importante per noi, è tornato più pronto e più maturo, ci sta dando una grande mano".

220 panchine come Sacchi

"Sono contento ma anche concentrato sul mio presente, è un onore per me ma io adesso sto pensando solo al Milan e al nostro percorso, come ho detto prima siamo sulla strada giusta, miglioreremo ancora e saremo pronti per fare bene".

Sulla fase difensiva

"Ci stiamo lavorando, non siamo stati perfetti ma è anche il calcio, è questo sport che ti porta a rischiare a volte, oggi non è stato facile ma abbiamo meritato noi. Adesso dobbiamo pensare alla Coppa, in Serie A stiamo facendo un grande percorso ma vogliamo fare meglio e farlo sempre".