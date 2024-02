Pioli a MilanTv: "Abbiamo solo il 5% di probabilità di vincere l'Europa League, pensiamo partita per partita. Sappiamo bene che non finisce qua"

Stefano Pioli ha commentato la partita contro il Rennes, vinta 3-0, ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole sul match: "L' abbiamo interpretata bene, nel primo tempo abbiamo forzato qualcosa e dovevamo invece aver pazienza, gli spazi c'erano. Volevamo prenderci un vantaggio per il ritorno e l'abbiamo, ma sappiamo bene che non finisce qua".

Sulle direttive ai calciatori: "Gli lascio tutta la libertà del mondo, io do due, tre concetti, poi i calciatori in campo, specialmente quelli di talento, devono sentirsi e giocare, consapevoli e determinati per arrivare all'obiettivo".

Su Loftus-Cheek e Leao: "Sempre così, chi segna è più in evidenza. Rubens riempe bene l'area, lo fa meglio ora rispetto all'inizio ma doveva conoscerci ed è normale così. Rafa fa sempre bene, oggi è tornato al gol riuscendo a concretizzare di più le occasione da dentro l'area".

Il Milan non ha preso gol: "Noi dobbiamo attaccare per non prendere gol. Fino all'80esimo abbiamo rischiato poco, dopo qualcosa in più, non dovrà succedere al ritorno: Loro sono una buona squadra e hanno dei buoni giocatori".

La nave è salpata verso la finale? "Siamo il Milan, giusta l'ambizione. Siamo i sesti favoriti con solo il 5% di probabilità di vincere, prima di noi ce ne sono tante. Pensiamo solo al ritorno e poi, partita per partita, a passare tutti i turni per arrivare alla fine".

Si stupisce di queste prestazioni? "Conosco i miei giocatori. Non è facile, dobbiamo sempre vincere, e anche se vinci magari non domini, subisci.. c'è sempre qualcosa da sottolineare. Non mi stupisco dei miei giocatori, ora testa a Monza perché sarà diversa ma altrettanto complicata".