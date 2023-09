Pioli: "Abbiamo avuto tanti cambiamenti, ma sono convinto della qualità dei miei giocatori"

vedi letture

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul suo Milan: "Se la profondità della rosa è una qualità? Spero sia così. Siamo solo all'inizio, ci saranno ancora tante partite e delle difficoltà da superare. Sono convinto della qualità dei miei giocatori, ma dobbiamo andare avanti così. Dopo la sosta è iniziata una nuova stagione, per restare in alto bisogna essere forti in tutto. Ora pensiamo solo a domani.

Secondo me ci sono diverse situazioni in partita a cui siamo a buon livello, altre in cui possiamo crescere ancora molto. Ma è normale: abbiamo avuto tanti cambiamenti. Ma ho insistito con i giocatori: conta solo la partita di domani. Giocare così tanto aiuta in positivo a buttare la partita precedente e a pensare subito a quella successiva".