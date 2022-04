Pioli: "Calabria dovrebbe allenarsi, Gabbia sta bene. Romagnoli? Vedremo oggi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia di domani, Stefano Pioli ha fatto un punto sui giocatori in dubbio per domani: "Calabria e Romagnoli vedremo oggi. Calabria ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Romagnoli non si è ancora allenato con la squadra, oggi vedremo. Gabbia ha avuto solo un affaticamento: sta bene".