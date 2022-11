Pioli: "Con tanti giocatori a disposizione, il giovane deve scavalcare molti compagni per essere titolare"

MilanNews.it

Intervenuto ieri in una conferenza presso l'Università degli Studi di Milano, Stefano Pioli ha parlato così dell'apporto dei giovani in squadra: "È un tema che andrebbe sviluppato più in profondità. Quando faccio la formazione non sto a vedere la carta d'identità; dev'essere il club, il settore giovanile a determinare una cultura. All'estero ci sono rose in prima squadra con un numero inferiore: se ho tanti giocatori a disposizione, il giovane deve scavalcare molti compagni per essere titolare".