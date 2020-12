Pioli conquista tutti, il suo 4-2-3-1 stupisce anche su Football Manager

Il 2020 rossonero è stato incredibile, con il Milan che ha dominato in Serie A in lungo e in largo. A stupire di più non sono stati i risultati, bensì la qualità del gioco messa in mostra dai rossoneri. Dopo anni di manovre lente e avulse, ritmi blandi e noiosi, mister Stefano Pioli ha sorpreso tutti con un 4-2-3-1 moderno e veloce. Il Milan aggredisce altissimo l'avversario con un pressing intelligente ed asfissiante, la transizione della squadra rossonera è fluida e concreta, le soluzioni offensive sono imprevedibili e i gol arrivano con una facilità che fino a poco tempo fa non era neanche immaginabile.

Le idee tattiche del tecnico rossonero ovviamente non sono passate inosservate: tifosi, addetti ai lavori e appassionati non hanno potuto far altro che riconoscere la bontà della nuova veste tattica del Milan. Questo 4-2-3-1 ha permesso alla squadra di ottenere risultati impressionanti, a tal punto da diventare un nuovo marchio di fabbrica del Diavolo. E quando un qualcosa di così affascinante raggiunge il grande pubblico è solo questione di tempo prima che qualcuno tenti di riprodurlo, emularlo, o semplicemente rendergli omaggio.

I rossoneri appassionati di Football Manager lo avranno già visto, ma chi scrive ci tiene a far conoscere il grande lavoro fatto da un gigante della community italiana del manageriale calcistico più famoso del mondo. Il content creator Alessandro "LucullusGames" ha voluto ricreare il 4-2-3-1 di mister Pioli nell'ultima edizione della simulazione sportiva di Sports Interactive, spiegando il processo che l'ha portato a prendere come modello il grande lavoro fatto dal tecnico del Milan. Nel video di Lucullus vengono spiegati i movimenti dei giocatori rossoneri e i compiti di ogni ruolo, cercando poi di riproporre il tutto nel manageriale più giocato e amato dai tifosi. Il risultato è che le idee dell'allenatore emiliano, trasportate dall'esperto Alessandro sul campo virtuale, funzionano alla grande anche in Football Manager 2021. Vi consigliamo di guardare con sincera curiosità e attenzione il video di LucullusGames (clicca qui); siamo sicuri che vi appassionerà sia che siate videogiocatori incalliti e sia che siate tifosi rossoneri intrigati dal conturbante e ammaliante mondo dei manageriali calcistici.