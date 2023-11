Pioli crede in Theo: "Succede a tutti di essere criticati: ha qualità per fare sempre grandi partite"

Stefano Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Queste le sue parole su Theo Hernandez: "Succede a tutti di essere criticati quando non si vince da tante partite, come è successo al Milan. Lui ha le qualità per far sempre delle grandi partite. Con la Fiorentina ha fatto un'ottima partita. Rispetto alla posizione in campo: ha conquistato un rigore entrando dentro il campo, ha dato una palla a Jovic entrando dentro il campo, l'importante è che occupiamo certe zone per mettere in difficoltà l'avversario. Poi i nostri giocatori sono molto bravi e intelligenti a occupare le posizioni giuste".