Pioli: "Domani tante assenze ma dobbiamo stringere i denti, presto torneranno gli infortunati"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato la sua squadra a resistere in vista della sfida di domani, auspicando il probabile ritorno di gran parte degli infortunati in vista della prossima di campionato contro il Cagliari: "Domani dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante assenze. Dobbiamo resistere, dobbiamo fare bene. Se mancassero anche domani 7/8/9 giocatori sarebbe normale andare in difficoltà, ma presto torneranno dei giocatori e potremo aumentare le rotazioni".