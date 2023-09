Pioli: "Domani voglio vedere il Milan, se siamo più forti lo dirà il campo. Avremo l'approccio giusto"

In merito all'approccio che domani dovrà avere il Milan nel derby, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "La prossima partita è sempre un'occasione per dimostrare la nostra qualità. I miei giocatori devono pensarlo. Se siamo più forti lo dirà il campo. Domani il treno passerà da una stazione, ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo solo all'inizio, mi piace come stiamo lavorando, domani usciremo dal campo ancora più forti perchè la partita ci dirà cose buone o meno buone su cui lavorare. Negli ultimi derby non abbiamo iniziato bene? Non ho guardato i derby passati, ma solo le nostre e le loro partite di questa stagione. Voglio vedere il Milan, voglio vedere quello che abbiamo preparato. Avremo l'approccio giusto per fare bene. Non abbiamo paura di nulla. Non ci sono giocatori vecchi e nuovi, c'è solo il Milan. Giocheremo per vincere il derby".