Pioli e il Milan, i numeri straordinari del tecnico con i rossoneri

In mattinata è atteso il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Durante la marcia di avvicinamento alla firma, sui canali ufficiali del club, sono stati mostrati dei numeri che riguardano proprio Pioli e il Milan: numeri straordinari. Pioli ha tecnico del Diavolo ha giocato per ora 106 partite, vincendone 61. I pareggi sono stati 25 e le sconfitte 20. La media punti generale è di 1,96 a partita. Per quanto riguarda le apparizioni in campo europeo, laddove il Milan ha un DNA forte, i risultati con Pioli allenatore sono di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.