Pioli: “È impossibile mantenere sempre ritmi alti giocando spesso”

Il Milan vince ancora: i rossoneri battono il Crotone per 2-0 e volano in testa della classifica a punteggio pieno. Un risultato che soddisfa Stefano Pioli, allenatore del Milan, che ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la soddisfazione: "Questa era una partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso, a inizio stagione, è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito la gara, potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo approcciato bene. È stata una vittoria importante" le sue parole.