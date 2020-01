Pioli e Ranieri a confronto: i dati nelle 10 partite sulle rispettive panchine

Subentrati rispettivamente sulle panchine di Milan e Sampdoria, Pioli il 9 e Ranieri il 12 Ottobre, i due esperti allenatori non hanno trovato un cammino facile nelle 10 partite giocate. I dati a confronto, infatti, parlano dello stesso score per i due tecnici: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda i gol segnati dalle due squadre entrambe le formazioni hanno segnato 10 gol mentre per quanto riguarda le reti subite è in vantaggio ranieri con 11 gol rispetto ai 15 rossoneri. Alla pari, invece, la percentuale dei punti partita con 1.20 per entrambi gli allenatori.