Pioli: "EL? Ce la giochiamo anche noi. Contro lo Slavia non sarà semplice"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto un po' il punto sull'attualità della sua squadra, commentando anche i sorteggi dell'urna di Nyon che hanno visto il diavolo pescare agli ottavi di Europa League lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

Cos'hai pensato quando avete pescato lo Slavia Praga e non il Bayer Leverkusen?

"Non ho pensato niente. Non ero preoccupato nemmeno di affrontare subito il Bayer. Non sarà facile perchè lo Slavia ha vinto il girone davanti alla Roma e si sta giocando il campionato".

Lei aveva detto che l'Atalanta era più favorita di voi a vincere l'Europa League...

"Quando mi avete fatto la domanda dovevamo ancora passare il turno. Ora ce la giochiamo anche noi come Atalanta, Liverpool e Bayer. Tutti vogliono vincere l'Europa League".