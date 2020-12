Pioli esalta Calhanoglu: "Leader di questa squadra, ho grande stima di lui"

Intervenuto in conferenza stampa a Milanello, Hakan Cahanoglu ha detto la sua su Hakan Calhanoglu, spiegando la grande importanza del giocatore turco: "Calhanoglu è un leader di questa squadra. E' un leader in campo. E' un giocatore intelligente. Ultimamente abbiamo affrontato squadre che hanno chiuso gli spazi e quindi a volte ho dovuto abbassarlo nonostante lo volessi tenere alto. Si sa sposare perfettamente con il gioco dei compagni. Ho grande stima di lui e con giocatori intelligenti si possono giocare grandi partite. Ha le qualità per avere qualche goal in più"