Pioli esalta Tomori: "Sulle qualità di Fik non ho dubbi, sia in in fase difensiva che di impostazione"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Napoli per commentare il duello Tomori-Osimehn: "Le partite saranno sempre più così con i duelli. Tomori ha avuto un infortunio... altrimenti cosa ci alleniamo a fare?! Sulle qualità di Fik non ho il minimo dubbio, sia in fase difensiva che di impostazione. Troverà un avversario forte, sarà un duello affascinante".