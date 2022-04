MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con la Fiorentina, Stefano Pioli ha fatto il punto sugli indisponibili: "I non convocati saranno Kjaer, Florenzi che sta recuperando bene, e Daniel Maldini che ha un affaticamento. Tutti gli altri sono convocabili".