Pioli: "Ibra è il faro, ma il Milan ha molti leader in squadra"

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Ibra è il nostro faro ma il Milan è dipendente dal nostro gioco. I leader sono tanti perché riconosciamo un certo modo di stare in campo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro. Anche domani Ibrahimovic non sarà a disposizione, come Mandzukic. E l'allenatore fa il punto sui giocatori ancora infortunati: "Romagnoli non so se sarà a disposizione perché ha ancora qualche problema. Anche Calabria è in dubbio. Deciderò domani. Recupereremo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Invece per Bennacer, Mandzukic e Ibra dovremo aspettare la prossima settimana". (ANSA).