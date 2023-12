Pioli indica la via: "Dobbiamo trovare continuità se vogliamo lottare per la vetta del campionato"

In merito al momento del Milan, Stefano Pioli ha spiegato ai microfoni di Sky dopo il successo per 3-1 contro il Frosinone:

Sulla vittoria: "Era il nostro obiettivo. E' importante aver vinto la seconda partita di fila. Dobbiamo dare continuità al nostro campionato se vogliamo lottare per i primi posti".

Sul momento del Milan: "Manca la continuità e dobbiamo trovarla nelle prestazioni. Prima recuperiamo gli infortunati e più aumenteremo la nostra qualità. Questa situazione sta incidendo. Dobbiamo trovare continuità in campionato per lottare per la vetta".