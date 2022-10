Pioli: "Lo stadio ci ha dato energia, purtroppo quell'episodio ci ha messi in difficoltà"

Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport al termine di Milan-Chelsea soffermandosi sul rigore assegnato da Siebert ai Blues: "Quello che dovevo dire all'arbitro gliel'ho detto. E' un peccato perchè avevo la sensazione che avessimo approcciato bene la gara. Lo stadio ci ha dato grande energia. Purtroppo quell'episodio ci ha messo in difficoltà, anche se abbiamo avuto qualche occasione per rientrare in partita. Ma in inferiorità numerica non era facile tenere bene il campo"